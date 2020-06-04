COVID-19 наступает: за сутки в мире зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания

Всего от коронавируса умерло 386 тысяч 73 человека.

За минувшие сутки в мире зарегистрировано 130,4 тысячи новых случаев заболевания смертельным коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Если сравнивать с предыдущими дня, то 2 июня было зафиксировано 113,3 тысячи новых случаев заболевания, а 1 июня - 98,9 тысячи новых случаев.

До этого в среднем в день выявлялось около 90-100 тысяч новых случаев.

Таким образом, по состоянию на 8:30 четверга, 4 июня, в мире зафиксировано 6 миллионов 511 тысяч 696 случаев заболевания.

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Всего от коронавируса умерло 386 тысяч 73 человека.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 24 823 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того времени заражения этим вирусом было зафиксировано в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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