За сутки в мире умерли более девяти тысяч человек.

За сутки в мире от COVID-19 умерли в два раза больше людей, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным организации, в понедельник, 7 сентября, в мире умерли 9 тысяч 104 человека. При том что сутками ранее, в воскресенье, 6 сентября, умерли 4 тысячи 32 человека.

Стоит отметить, что за все время пандемии число жертв пересекало отметку в 9 тысяч человек за сутки всего три раза – 23 июля, 14 августа и 7 сентября.

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Автор: Денис Прядко