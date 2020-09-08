Число жертв COVID-19 в мире значительно возросло / иллюстрация REUTERS
За сутки в мире от COVID-19 умерли в два раза больше людей, чем днем ранее.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
По данным организации, в понедельник, 7 сентября, в мире умерли 9 тысяч 104 человека. При том что сутками ранее, в воскресенье, 6 сентября, умерли 4 тысячи 32 человека.
Стоит отметить, что за все время пандемии число жертв пересекало отметку в 9 тысяч человек за сутки всего три раза – 23 июля, 14 августа и 7 сентября.
Число жертв в мире по дням / скриншот
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