Коронавирус: за сутки пандемия унесла по всему миру более 5 тысяч жизней

На сегодня жертвами пандемии во всем мире стали 530 тысяч человек.

По состоянию на утро 5 июля в мире зафиксировано 11 267 309 случаев коронавирусной инфекции – на 192 тысячи больше, чем сутками ранее.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Больше всего случаев болезни выявлено в США (2 839 436), Бразилии (1 577 004), России (673 574), Индии (673 165) и Перу (299 080).

На сегодня жертвами пандемии во всем мире стали 530 754 человека (+5633 за сутки). Почти четверть смертельных случаев COVID-19 приходится на США – 129 676. В то же время, 6 059 565 пациентов по всему миру выздоровели.

Ранее ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев коронавируса в мире

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