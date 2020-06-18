За сутки в мире новый антирекорд по количеству случаев COVID-19

Сейчас в мире 8,4 миллиона инфицированных коронавирусом.

За минувшие сутки, 17 июня, в мире зафиксировали абсолютный антирекорд по количеству новых инфицированных коронавирусом - плюс 176 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Стоит отметить, что в мае прирост новых случаев держался на уровне 90-100 тысяч за сутки, в начале июня в связи со смягчением карантина в большинстве стран средний уровень повысился и составил от 100 до 130 тысяч новых случаев за сутки.

Всего в мире на сегодня 8,4 миллиона инфицированных коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в ВОЗ предупредили, что коронавирус в мире снова будет распространяться, поэтому страны должны быть готовыми к новой вспышке COVID-19.

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