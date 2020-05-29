Из-за новых случаев коронавируса Южная Корея снова закрыла школы

Кроме того, власти возобновили некоторые ранее отменены карантинные ограничения.

В пятницу, 29 мая, Южная Корея сообщила о 58 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19.

Большинство зараженных связывают с центром дистрибуции в Пучхоне, что к западу от Сеула. Об этом сообщила корреспондент ВВС в Сеуле Лора Бикер, передает ТСН.

В правительстве заявили, что сотрудники центра не придерживаются мер безопасности. Тысячу из них уже проверили на наличие инфекции в организме, а представители охраны здоровья заявили, что обнаружили следы COVID-19 на обуви и одежде работников. Кроме того, сейчас идет проверка в центрах дистрибуции по всей стране.

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На фоне опасений новой вспышки коронавируса после повторного открытия в стране снова закрылась 251 школа.

Кроме того, власть возобновила некоторые ранее отмененные карантинные ограничения. В частности, закрыли парки и музеи в Сеуле и ближайших населенных пунктах, а предпринимателей попросили по возможности перейти на дистанционный режим работы. Людям снова рекомендуют избегать массовых собраний.

Напомним, что в минувшие сутки в стране зафиксировали самый высокий суточный прирост зараженных за 53 дня.

Как сообщал УНИАН, в Центре контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи заявили, что пациенты с повторным положительным тестом на COVID-19, не заразны и не требуют повторной изоляции.

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