Washington Post: Вторая волна коронавируса уже пугает мир, как ее не допустить?

Эксперты отмечают, что ключ к контролю COVID-19 без необходимости запирать всех дома – это массовое тестирование.

На фоне того, как власти стран по всему миру размышляют над снятием болезненных для экономики карантинов, страх, который засел у всех в голове, можно описать двумя словами: вторая волна.

Суть беспокойства в том, что после определенного угасания, пандемия коронавируса может вернуться с новосю силой, повышая количество новых случаев заражения, перегружая системы здравоохранения и заставляя миллионы людей снова сидеть дома.

Так что же такое вторая волна? Об этом пишет Washington Post. Пандемии возникают обычно из-за новых патогенов, к которым у большинства людей нет иммунитета. Именно это позволяет новым вирусам быстро распространяться и создавать глобальные вспышки заражения. Пандемия - явление достаточно редкое. Но грипп чаще всего становился причиной таких событий. Часто случается так, что новый вариант гриппа распространяется по всему миру, а потом отступает, словно цунами. Через несколько месяцев он возвращается и снова распространяется в разных странах.

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Почему первая волна пандемии обычно затухает? Как свидетельствует опыт гриппа, фактором может стать погода. Вирус переходит в южное полушарие планеты, когда северная нагревается в летнюю пору, и наоборот. Вирус также может заразить большую часть населения во многих регионах. И из-за этого у людей появляется к нему иммунитет, который не позволяет патогену спровоцировать болезнь снова. В конце концов, может возникнуть так называемый коллективный иммунитет, который защищает от заражения и тех, кто никогда не контактировал с вирусом. В случае с COVID-19 страны достаточно быстро ввели жесткие ограничение передвижения, а люди добровольно начали придерживаться социального дистанцирования. Все это сильно усложняет для коронавируса процесс распространения.

Почему же вирусы возвращаются? Здесь существует много возможностей. В случае с гриппом, этому может поспособствовать холодная погода. Не исключено, что для коронавируса этот фактор тоже сыграет роль. Или же патоген может мутировать. Тот же грипп мутирует почти постоянно. Осенью 1918 года началась вторая волна пресловутой эпидемии гриппа, которая унесла больше всего жизней. Некоторые исследователи считают, что вторая волна началась из-за мутации вируса. И это означало, что у людей опять не было иммунитета к нему. Другим фактором может стать распространение возбудителя болезни среди населения, которое еще не переболело.

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Но во время эпидемии SARS второй волны не было. Почему? В 2002-2003 годах, когда вирус SARS охватил Азию, он так и не дорос до масштабов пандемии. Будучи тоже коронавирусом, он не был столь же заразным, как тот, который вызывает COVID-19. Его распространение почти полностью ограничивалось лишь больницами и другими местами, где люди могли вступать в близкий контакт с зараженными пациентами. Эбола стала еще одним относительно новым для людей патогеном. В Африке происходят периодические вспышки заражения. Но несмотря на то, что вирус чрезвычайно заразен, он не смог распространиться по всему миру, как коронавирус.

Насколько вероятно начало второй волны COVID-19? Определенные ранние доказательства из опыта Китая свидетельствуют, что это реальная угроза. Некоторые части страны, где карантин был введен, а затем отменен, в марте снова были вынуждены вернуть все ограничения. Потому что количество новых случаев заражения снова начало расти. Большинство других стран до сих пор не погасили текущую волну. Ограничение передвижения населения позволяет сдержать распространение коронавируса, потому что люди меньше контактируют между собой. Но как только они начнут свободно ходить везде, куда захотят, растет угроза начала второй волны.

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Как не допустить ее начала? В ВОЗ рекомендуют снимать все введенные ограничения постепенно, чтобы проверить, какие будут последствия. Во всяком случае, эксперты утверждают, что ключ к взятию вируса под контроль без необходимости запирать всех дома - это массовое тестирование и отслеживание контактов зараженных людей. Службы здравоохранения должны найти способ выявлять инфицированных, изолировать их, а также выявить всех, с кем они контактировали в последнее время, чтобы проверить и этих людей тоже. Конечно, вполне возможно, что достаточно большое количество людей переболеет COVID-19. И это станет причиной появления коллективного иммунитета. Или же может появиться проверенная и эффективная вакцина.