ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число больных составило 21 миллион 26 тысяч 758.

За прошедшие сутки в мире зафиксировали рекордный прирост числа подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Читайте такжеВ Италии зафиксировали новый скачок массового инфицирования COVID-19По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 выявили у еще 294 тысяч 237 человек. Общее число больных составило 21 миллион 26 тысяч 758.

Отмечается, что за сутки умерли 9 тысяч 985 пациентов с коронавирусной болезнью, общее число летальных случаев достигло 755 тысяч 786.

Коронавирус в мире: что еще известно

Первое место по общему числу инфицированных удерживают Северная и Южная Америка. Всего там выявлено 11 миллионов 271 тысяч 215 случаев инфицирования.

В Европейском регионе зафиксировали 3 миллиона 733 тысяч 965 случаев, в Юго-Восточной Азии – 2 миллиона 971 тысяч 104, в Восточном Средиземноморье – 1 миллион 710 тысяч 272, в Африке – 936 тысяч 62, в западной части Тихого океана – 403 тысяч 399 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировали 91 тысячу 356 случаев коронавирусной инфекции.

В Минздраве сообщили о резком росте количества украинский с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Регионы призвали подготовиться ко второй волне COVID-19 в Украине.

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Автор: Катерина Шварц