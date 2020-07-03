Даже не вторая волна: ВОЗ объяснила увеличение количества заболевших COVID-19 в мире

В ВОЗ объяснили, что рост случаев заражения в последнее время является вторым пиком первой волны.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали повторным пиком значительное увеличение количества заболевших COVID-19 в мире.

Такое мнение выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

При этом, по его словам, это даже не вторая волна заражения коронавирусом, и уверенности в том, что она будет, до сих пор нет.

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«Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы», - сказал Райан.

По его словам, рост случаев заражения в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

Представитель ВОЗ предупредил, что мир может оказаться в ситуации, когда будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости.

«Возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, число новых случаев инфицирования смертельным COVID-19 в мире впервые перевалило за 200 тысяч за сутки.

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