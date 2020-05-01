Во Франции за сутки от коронавируса умерли 218 человек

В этой стране уже инфицировано более 130 тысяч человек.

Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 218 человек.

Отмечается, что 125 человек умерли в больницах и 93 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых), говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 24 тысячи 594 летальных случая.

Читайте такжеВ Британии за сутки от коронавируса умерли 739 человек

Инфицирование коронавирусом подтверждено в 130 тысяч 585 человек, что на 604 больше, чем за предыдущие сутки.

В настоящее время в больницы госпитализированы 25 тысяч 887 человека, что на 396 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 3 тысячи 878 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилась на 141 человека.

Выписаны из больниц 50 тысяч 212 человек, что на 736 больше, чем за предыдущие сутки.

Как сообщал ранее УНИАН, в Иране количество случаев заражения коронавирусом превысило 95 тысяч. За последние сутки умерло 63 человека. Всего в Иране умерли уже 6 тыс. 91 человек.

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