Во Франции за сутки от коронавируса умерли 125 человек
Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 125 человек.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции по ситуации с коронавирусом по состоянию на 19 мая.
Отмечается, что за сутки 125 летальных случаев зарегистрировано в больницах.
При этом во Франции пересчитали количество умерших в медико-социальных учреждениях (домах престарелых). По результатам пересчета количество смертей в этих учреждениях уменьшилось на 342 человека.
По состоянию на 19 мая, со времени вспышки коронавируса, в больницах умерло 17 тыс. 714 человек, а в медико-социальных учреждениях - 10 тыс. 308.
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По последним данным, всего во Франции с начала пандемии зарегистрировано 28 тыс. 022 летальных случаев от COVID-19.
Инфицирование коронавирусом подтверждено у 143 тыс. 427 человек, в частности на 524 больше, чем за день до того.
На сегодняшний день госпитализировано 18 тыс. 468 человек, что на 547 меньше, чем позавчера. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находится 1 тыс. 894 человека, что на 104 меньше, чем вчера.
Выписаны из больниц 62 тыс. 563 человек, в том числе за сутки - 835.
Как сообщал ранее УНИАН, в мире зарегистрировали свыше 4,8 миллиона инфицированных COVID-19, Бразилия вышла на третье место.
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