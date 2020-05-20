Во Франции за сутки от COVID-19 умерли больше сотни человек
Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 110 человек.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции о ситуации с коронавирусом по состоянию на 20 мая.
Отмечается, что за последние сутки зафиксировано 110 летальных случаев, из них 98 больницах и 12 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).
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По последним данным, всего во Франции с начала пандемии зарегистрировано 28 тысяч 132 летальных случая.
Инфицирование коронавируса подтверждено у 143 тысяч 845 человек, что на 418 больше, чем за предыдущие сутки.
Госпитализированы 17 тысяч 941 человека, что на 527 меньше, чем накануне. В отделениях интенсивной терапии находятся 1 тысяча 794 человека, за последние сутки количество таких пациентов уменьшилось на 100.
Выписаны из больниц 63 тысячи 354 человека, в том числе за сутки - 791.
Как сообщал ранее УНИАН, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии возобновилось уменьшение суточных показателей смертности от коронавирусной болезни COVID-19.
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