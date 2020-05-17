Во Франции смертность от COVID-19 превысила 28 тысяч человек

За сутки значительно увеличилось количество летальных случаев - на 483.

Во Франции смертность от коронавирусной болезни COVID-19 превысила 28 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции по ситуации с коронавирусом по состоянию на вечер 17 мая.

Отмечается, что за последние сутки умерли 483 человека и, в частности из них 54 в больнице и 429 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

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В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 28 тысяч 108 летальных случаев.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 142 тысяч 411 человек, в том числе на 372 больше, чем вчера.

В настоящее время госпитализировано 19 тысяч 361 человек, что на 71 меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны из больниц 61 тысяча 213 человек, в том числе за минувшие сутки - 147.

Как сообщал ранее УНИАН, по состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. За сутки, в частности, подтвердилось более 90 тысяч новых эпизодов инфицирования.

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