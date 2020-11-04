Национальное собрание Франции поддержало продление чрезвычайного положения в сфере охраны здоровья только до 14 декабря. Правительство собиралось продлить его до середины февраля.
Об этом сообщает Le Figaro.
"Празднование конца года - это привилегированный момент", и "все должно быть сделано, чтобы позволить французам встретиться со своими семьями", несмотря на эпидемию коронавируса, заявила депутат республиканцев Жозиан Корнелуп.
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Другие политические группы просили о пересмотре положения о чрезвычайном положении в декабре или январе. По их мнению, 16 февраля – это слишком отдаленная дата, чтобы принимать решение сейчас.
Напомним, в конце октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении жесткого карантина в стране до 1 декабря из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
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