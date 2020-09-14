Эксперт подчеркнул, что распространение болезни надо остановить.

Немецкий вирусолог Хендрик Штрек заявил, что нужно менять стратегию борьбы с коронавирусом COVID-19, позволив людям заражаться и приобретать иммунитет.

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Ученый отметил, что в Германии и Европе в целом растет число людей, которых тестируют на вирус, и "при этом практически не наблюдается увеличение числа летальных исходов", пишет Обозреватель.

"Оценивая ситуацию, нельзя ограничиваться исключительно данными о количестве заражений", – сказал он.

Штрек подчеркнул, что распространение болезни надо остановить. Но статистические данные по числу зараженных нужно понимать иначе.

"С точки зрения общественного развития, инфекции, по которым не проявляются симптомы, не обязательно являются негативными. Чем больше людей заражаются и не развивают симптомов, тем больше – по крайней мере временно – приобретают иммунитет. И они тем самым больше не способствуют пандемическим событиям", – объяснил вирусолог.

Он акцентировал, что никто не знает однозначно правильного пути противодействия пандемии: "Мы можем только испытывать, и нам надо позволить себе делать ошибки".

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Автор: Виктория Гордиенко