В Турции от COVID-19 уже умерли более 3,4 тысячи человек
В Турции от коронавирусной инфекции COVID-19 уже умерли 3 тысячи 461 человек.
Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.
В частности, за последние 24 часа количество летальных случаев COVID-19 в Турции возросло на 65.
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За последние сутки коронавирус был выявлен у 1 тысячи 614 человек.
Всего в этой стране инфицировано 127 тысяч 659 человек, это самое большое количество за пределами Западной Европы, США и России.
Сейчас в Турции излечились от коронавирусной болезни 68 тысяч 166 человек.
За последние 24 часа тесты на коронавирус в Турции сдали 35 тысяч 771 человек. Всего тесты в этой стране сдали более 1,17 млн человек.
Как сообщал ранее УНИАН, во Франции вновь выросли суточные показатели смертности от коронавируса после нескольких дней снижения.
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