В Турции от COVID-19 уже умерли более 3,4 тысячи человек

Всего инфицировано коронавирусом более 127 тысяч.

В Турции от коронавирусной инфекции COVID-19 уже умерли 3 тысячи 461 человек.

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

В частности, за последние 24 часа количество летальных случаев COVID-19 в Турции возросло на 65.

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За последние сутки коронавирус был выявлен у 1 тысячи 614 человек.

Всего в этой стране инфицировано 127 тысяч 659 человек, это самое большое количество за пределами Западной Европы, США и России.

Сейчас в Турции излечились от коронавирусной болезни 68 тысяч 166 человек.

За последние 24 часа тесты на коронавирус в Турции сдали 35 тысяч 771 человек. Всего тесты в этой стране сдали более 1,17 млн человек.

Как сообщал ранее УНИАН, во Франции вновь выросли суточные показатели смертности от коронавируса после нескольких дней снижения.

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