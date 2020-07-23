В США коронавирусом заразились почти четыре миллиона человек

Сегодня в мире зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев заражения – 279,7 тысячи человек за сутки.

По состоянию на вечер 23 июля в США коронавирусом заразились 3 миллиона 998 тысяч 259 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

США продолжает возглавлять антирейтинг стран по количеству заразившихся смертельной инфекцией в мире.

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Также штаты находятся на первом месте по количеству умерших от COVID-19 – 143 тысячи 701 человек.

Всего в США выздоровели на сегодня 1 миллиона 210 тысяч 849 человек.

Только в штате Нью-Йорк - 32 тысячи 593 жертвы, выздоровели 72 тысячи 386 человек.

Стоит отметить, что сегодня в мире зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев заражения – 279,7 тысячи человек за сутки.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 июля, число зараженных коронавирусом в мире за все время пандемии перевалило отметку в 15 миллионов человек.

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