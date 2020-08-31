Новые вспышки заболевания зарегистрированы на Среднем Западе.

В США количество выявленных инфицированных коронавирусом приблизилось к 6 миллионам.

Как сообщает Голос Америки, рост заболеваемости отмечен во многих штатах Среднего Запада.

"Айова, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота недавно сообщили о рекордных суточных приростах новых случаев, в то время как в Монтане и Айдахо зафиксировано рекордное число госпитализированных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на общенациональном уровне показатели заболеваемости, смертности, госпитализаций и доли положительных результатов тестов снижаются, но на Среднем Западе появляются новые очаги эпидемии.

Многие новые случаи в Айове наблюдаются в округах, где расположены Университет Айовы и Университет штата Айова, часть занятий в которых проходят в очной форме. В колледжах и университетах по всей стране происходят вспышки заболеваемости, после того как студенты вернулись на кампусы. Это вынудило некоторые вузы перейти на дистанционное обучение.

Заболеваемость также выросла после ежегодного слета байкеров в Стерджисе, Южная Дакота, проходившего с 7 по 16 августа, в котором приняло участие более 365 тысяч человек со всей страны. Департамент здравоохранения Южной Дакоты сообщил, что 88 случаев заболевания сводятся к этому мероприятию.

Читайте такжеВ Индии зарегистрировано наибольшее за сутки число новых случаев коронавируса

По данным издания, через восемь месяцев после начала пандемии в стране, США по-прежнему испытывают трудности, связанные с тестированием. За последние недели число людей, прошедших тестирование, снизилось.

Многие органы здравоохранения и по меньшей мере 33 штата отвергли новые рекомендации администрации Трампа по тестированию на COVID-19, согласно которым люди, подвергшиеся контакту с вирусом, у которых не проявляются симптомы заболевания, возможно, не нуждаются в тестировании.

Представители органов здравоохранения считают, что США должны проводить тестирование более часто, чтобы выявлять бессимптомных носителей вируса для замедления распространения заболевания.

"Хотя по числу инфицированных США занимают первое место в мире, они занимают десятое место по количеству случаев на душу населения, уступая, в частности, Бразилии, Перу и Чили", - отмечается в сообщении.

США также лидируют по числу умерших от COVID-19, которое превысило 182 тысячи, но занимают 11-е место по смертности на душу населения.

Коронавирус в мире: последние новости

30 августа число заболевших COVID-19 в разных странах превысило 25 миллионов, умерли примерно 843 тысячи пациентов. На этом фоне правительства по всему миру продолжают вводить повторные карантинные меры, опасаясь дальнейшего роста.

Смертность от последствий коронавирусной инфекции может существенно возрасти зимой. Однако мировое сообщество уже имеет опыт борьбы с COVID-19 и это может помочь с новой волной болезни, завили в ВОЗ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская