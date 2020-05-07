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В США начали говорить о создании альтернативы ВОЗ

11:53, 07 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео заявил, в эфире телеканала Fox Business, передает ТСН.

По его словам, власти страны оценивает свои дальнейшие планы относительно ВОЗ.

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"Президент поставил нам четкую цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ вновь потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи", - подчеркнул Помпео.

Он добавил, что США найдут способ, чтобы остаться мировым лидером по выработке мер в сфере охраны здоровья.

Помпео отметил, что Вашингтон знает, как проводить международные кампании в области медицины, и поэтому готов основать свое агентство для охраны здоровья людей.

Напомним, в конце апреля Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.

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