В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

Для правильной работы устройства необходим реагент, восприимчивый к коронавирусу, а для анализа его показаний достаточно камеры и процессора обычного смартфона.

Инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов смертельного коронавируса.

Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Миниатюрный детектор обнаруживает как сам вирус, так и антитела к нему. Он собран из тончайших проводников и покрыт слоем золота. Распознавая различные вещества в газообразном состоянии, индикатор меняет цвет, а искусственный интеллект интерпретирует показания индикатора и сообщает, какое именно вещество находится в организме пациента.

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Для правильной работы устройства необходим реагент, восприимчивый к коронавирусу, а для анализа его показаний достаточно камеры и процессора обычного смартфона.

Ученые полагают, что их изобретение позволит создавать облачные базы данных с зараженными коронавирусом, которые будут использовать специалисты-медики.

Как сообщал УНИАН, количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире перевалило за 15,6 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.

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