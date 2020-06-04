В Северной Македонии возобновили комендантский час из-за внезапного всплеска COVID-19

Комендантский час в Скопье и еще восьми городах продлится до 5:00 понедельника.

Кабинет министров Северной Македонии вновь ввел комендантский час, это произошло из-за внезапного всплеска заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Комендантский час в столице - Скопье - и еще восьми городах продлится с 21:00 в четверг в 5:00 в понедельник, 8 июня.

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По данным Министерства здравоохранения Северной Македонии, 3 июня было зафиксировано 76 новых случаев заболевания, 4 июня - 101 случай. Министр здравоохранения Венко Филипче заявил, что эпидемия снова распространяется из-за халатности граждан и несоблюдения ими рекомендаций.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 31 мая продлил чрезвычайное положение еще на 15 дней.

Всего в Северной Македонии, население которой составляет 2,1 млн человек на сегодняшний день зафиксировано 2 тыс. 492 инфицированных коронавирусом, умерли 145 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки в мире зарегистрировано 130,4 тысячи новых случаев заболевания смертельным коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии. Таким образом, по состоянию на 8:30 четверга, 4 июня, в мире зафиксировано 6 миллионов 511 тысяч 696 случаев заболевания.

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