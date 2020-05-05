В Нидерландах смертность от COVID-19 уже неделю не превышает 100 человек за сутки

За последние 24 часа сообщили о смерти 86 больных.

В Нидерландах количество погибших от коронавируса за сутки уже неделю не превышает сотни. За последние сутки сообщили о смерти 86 человек.

Об этом говорится в новых данных Национального института общественного здоровья RIVM.

За последние 24 часа сообщили о смерти 86 больных. Вероятно, эта цифра снова включает часть данных за выходные дни, поскольку накануне сообщали о 26 погибших – меньше всего с 19 марта.

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В конце апреля ежедневное количество погибших снизилось до меньше сотни за сутки, и после "скачка" к 145 умерших 29 апреля (также из-за задержки отчетов за выходные) более не превышало сотни.

Сегодняшняя цифра незначительно отличается от показателей предыдущих дней, за исключением вчерашнего: 69 умерших 3 апреля, 94 – 2 апреля, 98 – 1 апреля.

За последние сутки выявили 317 больных. Это больше, чем 199 вчера, но меньше, чем показатели предыдущих четырех дней. Госпитализировали еще 89 пациентов – почти вдвое больше, чем в предыдущие два дня, что также может быть следствием задержки данных.

С начала эпидемии, в Нидерландах зарегистрировали 41 087 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5168 больных. Реальное количество погибших от эпидемии может быть большей, потому что не всех умерших тестировали на коронавирус.

Как сообщал ранее УНИАН, группа исследователей из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружила антитела, способные прикрепиться к белков на поверхности вируса, чтобы предотвратить заражение.

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