В Молдове около 1000 медиков заразились COVID-19
В Молдове за время эпидемии коронавируса заразились 988 медработников, пять из них умерли.
Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Виорика Думбревяну, сообщает Newsmaker.
Как рассказала Думбревяну, больше всего медработников заразились в Кишиневе - 253 человека.
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Большинство зараженных медработников работают в больницах (628 человек), скорой помощи (256), в системе семейной медицины (72).
Чаще всего заражаются медсестры — 414 человек из всех зараженных медработников. На втором месте — вспомогательный персонал (316 человек), на третьем — врачи (243 человека). Кроме того, коронавирусом в Молдове заразились 15 фармацевтов.
От коронавируса умерли 5 медработников. 313 уже вылечились, а 670 все еще проходят лечение.
1 мая власти Молдавии сообщила о 3897 зарегистрированных случаев коронавируса, общее число умерших достигло 119.
Как сообщал ранее УНИАН, в Испании медики составляют 20% от общего количества больных на коронавирус.
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