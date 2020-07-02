Новый антирекорд: число новых случаев COVID-19 в мире впервые перевалило за 200 тысяч за сутки

Отметим, что во время всемирного карантина в апреле-мае этого года количество новых случаев за сутки составляло около 80-100 тысяч.

Число новых случаев инфицирования смертельным COVID-19 в мире впервые перевалило за 200 тысяч за сутки.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Так, за среду, 1 июля, в мире зарегистрировано 218 тысяч новых случаев заболевания. При том что днем ранее было зафиксировано 174, 3 тысяч новых случаев, что почти на 45 тысяч меньше.

Отметим, что во время всемирного карантина в апреле-мае этого года количество новых случаев за сутки составляло около 80-100 тысяч.

Как сообщал УНИАН, пандемия коронавирусной инфекции в мире установила новый антирекорд: количество зараженных COVID-19 приближается к 11 миллионам человек.

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