Новый антирекорд: число новых случаев COVID-19 в мире впервые перевалило за 200 тысяч за сутки
10:33, 02 июля 2020Зарубежные новости
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Отметим, что во время всемирного карантина в апреле-мае этого года количество новых случаев за сутки составляло около 80-100 тысяч.
REUTERS
Число новых случаев инфицирования смертельным COVID-19 в мире впервые перевалило за 200 тысяч за сутки.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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Так, за среду, 1 июля, в мире зарегистрировано 218 тысяч новых случаев заболевания. При том что днем ранее было зафиксировано 174, 3 тысяч новых случаев, что почти на 45 тысяч меньше.
Отметим, что во время всемирного карантина в апреле-мае этого года количество новых случаев за сутки составляло около 80-100 тысяч.
Как сообщал УНИАН, пандемия коронавирусной инфекции в мире установила новый антирекорд: количество зараженных COVID-19 приближается к 11 миллионам человек.
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