Как в Ухане: в Китае заявили о риске новой эпидемии COVID-19

Новая вспышка напоминает ситуацию в Ухане в январе 2020 года.

Власти Китая заявили о большом риске возникновения новой эпидемии коронавируса после вспышки инфекции в Пекине.

Об этом сообщает CBS News.

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По их данным, новая вспышка напоминает ситуацию в Ухане в январе 2020 года.

По словам главного эпидемиолога Китая У Цзунью, следующие несколько дней будут иметь решающее значение для понимания того, как распространяется вирус.

Уточняется, что вспышка коронавируса зафиксирована и в Токио. Это также может свидетельствовать о повторной волне коронавируса.

Как сообщал УНИАН, новая вспышка коронавируса произошла на оптовом продуктовом рынке в Пекине – заболели шестеро работников. Тогда местная власть уже закрыла рынок и проверила на наличие болезни 10 тысяч сотрудников. Кроме того, изъяли из обращения и проверили пищу. Вместе с ним работу остановили еще 5 рынков, а в городе открыли временные павильоны с овощами и фруктами.

Позже власти Пекина перекрыли 29 меньших административных районов из 270 в рамках усиления карантина вследствие вспышки COVID-19 на одном из местных рынков.

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