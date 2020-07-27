В Китае из-за вспышки COVID-19 за четыре дня хотят протестировать шесть миллионов жителей

Первый случай коронавируса в Даляне был зафиксирован 22 июля у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов.

Власти Китая намерены за четыре дня протестировать на коронавирус всех жителей шестимиллионного города Далянь (провинция Ляонин).

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя.

Это связано с тем, что неделю назад в Даляне была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

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По его словам, все расходы будут покрыты правительством Китая. Глава комиссии также указал на необходимость усиления тестирования в близлежащих городах.

Первый случай коронавируса в Даляне был зафиксирован 22 июля у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены на карантин.

А 25 июля власти Даляня сообщили еще о 12 внутренних случаях заражения COVID-19 и 14 бессимптомных заражениях. По данным Национальной комиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения в еще семи городах.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировали 16 199 931 случаев заболевания COVID-19, из них 647 910 - летальных.

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