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В Китае из-за вспышки COVID-19 за четыре дня хотят протестировать шесть миллионов жителей

14:36, 27 июля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя.

Это связано с тем, что неделю назад в Даляне была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

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По его словам, все расходы будут покрыты правительством Китая. Глава комиссии также указал на необходимость усиления тестирования в близлежащих городах.

Первый случай коронавируса в Даляне был зафиксирован 22 июля у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены на карантин.

А 25 июля власти Даляня сообщили еще о 12 внутренних случаях заражения COVID-19 и 14 бессимптомных заражениях. По данным Национальной комиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения в еще семи городах.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировали 16 199 931 случаев заболевания COVID-19, из них 647 910 - летальных.

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