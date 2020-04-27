В Китае сообщили о новых случаях коронавируса

В воскресенье было выявлено два случая коронавируса, они завезены из-за рубежа.

В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в понедельник заявили, что в воскресенье было выявлено два новых завезенных из-за рубежа случая заражения COVID-19.

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Таким образом, общее число подобных случаев в континентальной части Китая достигло 1636, сообщает Синьхуа.

Как сообщается, к концу воскресенья 1009 пациентов из общего числа завезенных случаев были выписаны из больниц после выздоровления, 627 все еще находились на лечении, в том числе 22 - в тяжелом состоянии.

Среди прибывших из-за границы лиц, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, случаев с летальным исходом зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, количество больных COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, выздоровели 865 733 человека.

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