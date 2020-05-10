Кинотеатрам Китая разрешили возобновить работу (фоторепортаж)
Кинотеатрам Китая разрешили возобновить работу при условии соблюдения санитарных мер.
Об этом сообщает Variety.
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Кинотеатры в Китае были закрыты с конца января из-за пандемии коронавируса.
Когда точно начнут работу кинотеатры, пока не известно, но зрители должны будут сидеть на безопасном расстоянии, а в самих залах должны быть регулярное проветривание, уборка и дезинфекция. Зрители обязаны носить защитные маски.
Китайский госсовет также призвал полностью возобновить другие виды деятельности, в том числе работу ресторанов, супермаркетов и торговых центров.
Стоит отметить, что в Китае люди уже массово посещают парки развлечений.
Как сообщал УНИАН, новый коронавирус вряд ли исчезнет, как это было с коронавирусом SARS 17 лет назад. По мнению китайских ученых, COVID-19 будет возвращаться ежегодно, как грипп.
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