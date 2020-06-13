В Китае – вспышка COVID-19: проверят 10 тысяч работников рынка
На оптовом продуктовом рынке в Пекине произошло новая вспышка коронавируса – заболели шестеро работников.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.
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Местная власть уже закрыла рынок и проверит на наличие болезни 10 тысяч сотрудников. Кроме того, изъяли из обращения и проверят продукты.
Вместе с ним работу остановили еще 5 рынков, а в городе открыли временные павильоны с овощами и фруктами.
Как информирует Reuters, за 12 июня Китай зарегистрировал 11 новых случаев инфицирования и 7 бессимптомных случаев. Впрочем, чиновники убеждены, что вирус был «импортирован» путешественниками.
Общее количество случаев COVID-19 на материковом Китае на сегодня составляет 83 075, а количество погибших без изменений – 4634.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:30 утра по киевскому времени в мире уже 7 650 696 больных на COVID-19 с начала пандемии.
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