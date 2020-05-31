В Китае обнаружили COVID-19 у прилетевшего из Германии инженера

Рейс из Франкфурта-на-Майне в Тяньцзинь стал первым в рамках программы по возвращению в Китай специалистов немецких фирм.

В Китае обнаружили заражение коронавирусом у одного из сотрудников немецких фирм, которые вернулись в эту страну из Германии.

Об этом сообщила в воскресенье, 31 мая, комиссия по делам здравоохранения города Тяньцзинь, сообщает DW.

Инфицированным оказался 34-летний инженер, который, как и остальные 179 пассажиров чартерного рейса авиакомпании Lufthansa, сдавал тест на коронавирус дважды - перед посадкой во Франкфурте-на-Майне и сразу после прибытия в Тяньцзинь.

Читайте такжеСША разрывают отношения с ВОЗ

Первый тест оказался у инженера отрицательным, а второй - положительным. Симптомов коронавируса у него не обнаружено, тем не менее зараженный доставлен в больницу. Всех пассажиров рейса по прибытии отправили в отель в Тяньцзине. Там они должны провести двухнедельный карантин.

Глава германо-китайской торговой палаты Йенс Хильдебрандт подтвердил факт выявления SARS-CoV-2 у одного из пассажиров рейса.

По его словам, заражение могло произойти как во время полета, так и задолго до него. Будет проведен третий тест, после чего ожидается решение о дальнейших действиях.

Чартерный рейс в Тяньцзинь стал первым в рамках программы по возвращению из ФРГ в Китай работающих и проживающих там сотрудников немецких фирм, а также членов их семей. Следующий рейс в рамках этой программы из Франкфурта в Шанхай запланирован на 3 июня.

Как сообщал ранее УНИАН, китайский эпидемиолог рассказал, как власти Уханя замалчивали правду о коронавирусе. Именно он первым заявил на ТВ, что коронавирус может передаваться от человека к человеку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram