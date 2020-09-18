Локдаун предусматривает закрытие школ, торговых центров, большинства магазинов, кроме супермаркетов и аптек. Кафе и рестораны будут работать только в режиме "на вынос".

В Израиле сегодня начался второй локдаун из-за роста количества заражений коронавирусом.

Об этом сообщает DW.

Локдаун предусматривает закрытие школ, торговых центров, большинства магазинов, кроме супермаркетов и аптек. Кафе и рестораны будут работать только в режиме "на вынос".

Также жителям Израиля запрещается отходить более чем на 500 метров от своих домов, сообщает агентство AFP. Лишь в исключительных случаях можно удаляться от дома на расстояние более километра, например уходя на работу или чтобы принять участие в демонстрации, пишет агентство dpa. Кроме того, в одном помещении разрешается собираться максимально 10 людям.

В правительстве решили ввести второй локдаун из-за роста количества заражений COVID-19, а также из-за опасений, что большие семейные празднования и массовые молитвы будут способствовать еще большему распространению коронавируса.

Правительство приняло решение о локдауне на фоне недовольства граждан действиями власти. Люди в Израиле неделями выходят на протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Эти протесты продолжаются на фоне судебных заседаний против премьера, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Он отвергает все обвинения.

Также демонстранты недовольны политикой премьера по преодолению коронакризиса и считают ее хаотичной. Нетаньяху сначала распорядился закрыть рестораны, пляжи и спортивные залы, впоследствии их открыли, а потом снова закрыли из-за нового роста количества заражений. Уровень безработицы в стране превышает 20%, что вызывает недовольство среди населения.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле официально подтвердили 176,9 тыс. заражений, 1169 смертей и более 129,3 тыс. случаев исцелений.

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Автор: Леся Лещенко