В Италии возросло число жертв от COVID-19 за сутки

Также было зарегистрировано еще более 2,2 тыс. человек, излечившихся от коронавирусной болезни.

В Италии за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 87 человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

С начала пандемии выздоровели и были выписаны из больниц 152 тыс. 844 человека, что на 2 тыс. 240 больше, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, всего в Италии с начала пандемии зафиксировано 33 тыс. 229 летальных исхода, в том числе 87 - за последние сутки. Вчера, 28 мая, сообщалось о смерти 70 человек.

Читайте такжеВ Китае сделали сенсационное заявление: рынок в Ухани не был источником COVID-19

По данным на 29 мая, количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 46 тыс. 175, что на 1 тыс. 811 меньше, чем за предыдущие сутки.

Госпитализированы 7 тыс. 094 человека, что на 285 меньше, чем день назад.

В отделениях интенсивной терапии находятся 475 пациентов, что на 14 меньше, чем вчера.

Еще 38 тыс. 606 человек находятся в режиме самоизоляции.

Всего в этой стране количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 232 тыс. 248 человек, за последние сутки это число увеличилось на 516.

В мире по количеству инфицированных Италия занимает шестое место после США, Бразилии, России, Великобритании и Испании. По количеству умерших - третье после США и Британии.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро пятницы, 29 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 360 308 человек. В то же время, выздоровели 2 415 960.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram