В Испании зафиксирована новая вспышка коронавируса

В Испании на сегодня самый высокий показатель случаев заболевания в Западной Европе.

В Испании за последние сутки подтвердили 3 тысячи 715 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым ежедневным антирекордом с момента выхода страны из карантина.

Об этом сообщает El Pais.

Таким образом, в Испании на сегодня самый высокий показатель случаев заболевания в Западной Европе.

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Большая часть заболевших приходится на Мадрид - 1 тысяча 535 новых случаев, за ним следует страна Басков и Арагон.

За сутки в Испании зафиксировано 14 смертей, днем ранее сообщалось о 21-й жертве коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, за последние семь дней от вируса умер 131 человек. Общее количество случаев заражения возросло до 370 тысяч 867 человек.

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Автор: Денис Прядко