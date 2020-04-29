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В Испании за сутки от коронавируса выздоровели более 6 тысяч человек

12:56, 29 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

В целом по стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом у 212 тыс. 917 человек, в том числе 2 тыс. 144 за последние сутки, сообщает Министерство здравоохранения страны.

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Излечились от коронавірусної болезни 108 тыс. 947 человек, из них за последние сутки - 6 тыс. 399.

Всего с начала пандемии в Испании зафиксировано 24 тыс. 275 летальных случаев от COVID-19.

В мире по количеству инфицированных коронавирусом лиц Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки, а по количеству умерших - третье место после США и Италии.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире и Украине.

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