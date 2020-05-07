В Иране количество зараженных COVID-19 перешло черту в 100 тысяч человек

За последние сутки в стране коронавирусом заболели 1680 человек.

В Иране зафиксировали 101 650 случаев COVID-19.

Об этом сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Читайте такжеВо Франции за сутки от коронавируса умерли 278 человек

По состоянию на 1:00 7 мая в Иране диагностировали 101 650 случаев болезни, 81 587 человек уже выздоровели, 6418 умерли.

За последние сутки в стране коронавирусом заболели 1680 человек. 13 645 пациентов продолжают бороться с болезнью.

Как сообщал ранее УНИАН, в Черновицкой области количество больных коронавирусом сегодня превысило две тысячи. Сегодня в области подтвердили еще 63 случая заболевания, умерли пять человек.

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