В Иране количество случаев заражения COVID-19 превысило 95 тысяч

Всего от COVID-19 умерло более 6 тыс. человек.

В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 95 тыс.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, сообщает государственное информационное агентство Исламской Республики.

«За последние сутки выявлены 1 тыс. 6 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 95 тыс. 646 человек»,- сказал он.

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Джаханпур отметил, что за последние сутки, умерли 63 человека. Всего в Иране умерли уже 6 тыс. 91 человек.

По его словам, всего излечились от COVID-19 76 тыс. 319 человек.

«2 тыс. 899 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии», - уточнил Джаханпур.

Как сообщал ранее УНИАН, в Италии снижается количество умерших от коронавирусной болезни, а число новых случаев заражения упало ниже отметки в 2 000.

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