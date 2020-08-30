В эту страну сейчас постепенно смещается центр мировой пандемии COVID-19.

В Индии зарегистрировано наибольшее за сутки число новых случаев заражения коронавирусом – 78 761 человек.

Это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране, куда сейчас постепенно смещается центр мировой пандемии COVID-19, сообщает Радио Свобода.

Всего в Индии заболевших свыше трёх с половиной миллиона, и четвёртый день подряд новых случаев коронавируса более 75 тысяч.

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Если эта тенденция сохранится, Индия в ближайшее время обойдёт Бразилию, которая по числу заражений в глобальном рейтинге остаётся на втором месте – после США. В Бразилии инфицированных около 3-х миллионов 800 тысяч.

Отчасти рост показателя заражений коронавирусом в Индии объясняют более активным тестированием населения. В день там проводится почти миллион тестов, тогда как еще в июне это число равнялось 200 тысячам.

Коронавирус в мире: последние новости

30 августа число заболевших COVID-19 в разных странах превысило 25 миллионов, умерли примерно 843 тысячи пациентов. На этом фоне правительства по всему миру продолжают вводить повторные карантинные меры, опасаясь дальнейшего роста.

Смертность от последствий коронавирусной инфекции может существенно возрасти зимой. Однако мировое сообщество уже имеет опыт борьбы с COVID-19 и это может помочь с новой волной болезни, завили в ВОЗ.

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Автор: Тамара Отовская