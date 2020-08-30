В Индии зарегистрировано наибольшее за сутки число новых случаев заражения коронавирусом – 78 761 человек.
Это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране, куда сейчас постепенно смещается центр мировой пандемии COVID-19, сообщает Радио Свобода.
Всего в Индии заболевших свыше трёх с половиной миллиона, и четвёртый день подряд новых случаев коронавируса более 75 тысяч.
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Если эта тенденция сохранится, Индия в ближайшее время обойдёт Бразилию, которая по числу заражений в глобальном рейтинге остаётся на втором месте – после США. В Бразилии инфицированных около 3-х миллионов 800 тысяч.
Отчасти рост показателя заражений коронавирусом в Индии объясняют более активным тестированием населения. В день там проводится почти миллион тестов, тогда как еще в июне это число равнялось 200 тысячам.
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- Смертность от последствий коронавирусной инфекции может существенно возрасти зимой. Однако мировое сообщество уже имеет опыт борьбы с COVID-19 и это может помочь с новой волной болезни, завили в ВОЗ.
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