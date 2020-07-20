В одной из стран Карибского бассейна ввели чрезвычайное положение из-за COVID-19

Последние дни в Доминиканской республике регистрируют ежедневно более 1000 случаев коронавируса.

Доминиканская Республика объявила чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Соответствующий указ подписал сегодня президент страны Данило Медина.

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Чрезвычайное положение вводится на 45 дней "в связи с увеличением передачи COVID-19 и для предотвращения переполнения государственной и частной системы здравоохранения".

Последние дни в Доминиканской республике регистрируют ежедневно более 1000 случаев коронавируса. Всего в республике заразились почти 54 тысячи человек, умерли 993 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 605 116 человек, выздоровели 8 123 727 человек. В целом подтверждено 14 450 223 случаев заболевания.

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