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В Чили десятки тысяч больных коронавирусом "забыли" добавить в статистику

22:54, 16 июня 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Это почти шестая часть от всех случаев коронавируса, зафиксированных на территории страны, пишет НВ со ссылкой на Reuters.

По сообщениям местных властей, неучтенные заражения COVID-19, обнаруженные в ходе проверки баз данных Министерства здравоохранения Чили, произошли в середине марта, когда началась вспышка в Чили.

"Мы обнаружили, что существует значительное количество людей, которые не были уведомлены [о положительном результате теста на COVID-19] или чей статус не был обновлен и оставался "в обработке", - сказал представитель группы медицинских экспертов, консультирующих правительство.

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Неучтенные случаи коронавируса были обнаружены на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в южноамериканской стране. В Чили в последние дни регистрируют свыше 5000 новых случаев заражения ежедневно. По состоянию на 16 июня выявили 184 449 зараженных, 3383 человека умерли.

Выявленные 31 412 случаев будут добавлены в общую статистику 17 июня.

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса, сильнее всех от коронавируса пострадали Чили, Перу и Бразилия. В Чили в середине марта ввели режим бедствия и вчера продлили его еще на 90 дней.

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