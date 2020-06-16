В Чили десятки тысяч больных коронавирусом "забыли" добавить в статистику

Обнаруженные после проверки более 30 тысяч подтвержденных случаев коронавируса будут добавлены в общую статистику 17 июня.

В официальную статистику по подтвержденным случаям COVID-19 в Чили из-за ошибки не включили 31 412 инфицированных.

Это почти шестая часть от всех случаев коронавируса, зафиксированных на территории страны, пишет НВ со ссылкой на Reuters.

По сообщениям местных властей, неучтенные заражения COVID-19, обнаруженные в ходе проверки баз данных Министерства здравоохранения Чили, произошли в середине марта, когда началась вспышка в Чили.

"Мы обнаружили, что существует значительное количество людей, которые не были уведомлены [о положительном результате теста на COVID-19] или чей статус не был обновлен и оставался "в обработке", - сказал представитель группы медицинских экспертов, консультирующих правительство.

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Неучтенные случаи коронавируса были обнаружены на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в южноамериканской стране. В Чили в последние дни регистрируют свыше 5000 новых случаев заражения ежедневно. По состоянию на 16 июня выявили 184 449 зараженных, 3383 человека умерли.

Выявленные 31 412 случаев будут добавлены в общую статистику 17 июня.

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса, сильнее всех от коронавируса пострадали Чили, Перу и Бразилия. В Чили в середине марта ввели режим бедствия и вчера продлили его еще на 90 дней.

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