В Британии за сутки от коронавируса умерли 739 человек

В этой стране смертность достигла 27 тысяч 510 человек.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 739 человек.

На сегодняшний день тесты на коронавирус сдали 123 тысячи 824 человека. В настоящее время результаты тестов известны относительно 762 тысяч 279 человек, говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

Читайте такжеВ Италии от коронавируса умерли более 28 тысяч человек

На сегодняшний день тесты на коронавирус сдали 123 тысячи 824 человека. В настоящее время результаты тестов известны относительно 762 тысяч 279 человек.

Инфицирование подтверждено у 177 тысяч 454 человек. За сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 6 тысяч 201 человека.

Согласно последним данным относительно смертности от COVID-19 в Великобритании, по состоянию на вечер 30 апреля умерли 27 тысяч 510 человек.

До 29 апреля в Великобритании смертность от COVID-19 исчислялась лишь с учетом летальных случаев в больницах. Теперь учитываются случаи, зарегистрированные за пределами медицинских учреждений, в том числе в домах престарелых и частных домах. На сегодняшний день в Соединенном Королевстве исключительно в больницах умерли 23 тысячи 229 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, группа медиков из Албании, которая должна была вернуться в Тирану после месяца работы в Италии, была оштрафована полицией за организацию вечеринки.

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