В Бразилии значительно возросло количество умерших от коронавируса

За сутки зафиксировано более 1,2 тыс. летальных исходов.

В Бразилии с начала пандемии более 30 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщает Reuters, в Бразилии вновь зарегистрированы высокие показатели смертности за последние 24 часа.

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Так, за сутки умерли 1 тыс. 262 человека. Всего число летальных случаев возросло до 31 тыс. 199.

Кроме того, за сутки зафиксировано еще 28 тыс. 936 новых случаев заражения коронавирусом. Всего подтверждено 555 тыс. 383 случая инфицирования.

Как известно, Бразилия по количеству инфицированных коронавирусом занимает второе место после США, а по количеству умерших - четвертое после США, Великобритании и Италии.

Как сообщал УНИАН, в мире 2 953 208 человек выздоровели после заражения COVID-19, еще более 381 тысячи умерло.

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