В мире зафиксировано более 2,6 миллиона зараженных коронавирусом, выздоровели 710 тысяч

Более 183 тысяч случаев болезни COVID-19 стали летальными.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Так, в настоящее время зафиксированы 2 626 929 людей, которые были заражены коронавирусной инфекцией.

В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 183 283 человека. При этом вылечились от недуга 710 285 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (840 897 случаев), Испания (208 389) и Италия (187 327). Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (25 085 умерших), Испании (21 717) и Франции (21 340).

Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.