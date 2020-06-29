От коронавируса в мире умерли более 500 тысяч человек

Выздоровели от COVID-19 более 5 миллионов человек.

В мире по состоянию на утро 29 июня количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило 500 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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В частности, в настоящее время зафиксировано 501 893 смерти от COVID-19.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 10 145 791 человека. Вылечились от недуга 5 140 899 пациентов.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (2 548 996 случаев заражения), Бразилия (1 344 143) и Россия (633 563).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в США (125 803 умерших), Бразилии (57 622) и Великобритании (43 634).

Как сообщал УНИАН, в ВОЗ считают, что для разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от нового коронавируса необходимо собрать более 31 млрд долларов.

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