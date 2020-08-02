От коронавируса в мире умерли более 685 тысяч человек

За прошлые сутки в мире зафиксировано 257,9 тысячи новых случаев заболевания смертельным коронавирусом.

По состоянию на 9:00 по киевскому времени от коронавируса в мире умерли 685 тысяч 71 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США)

Всего инфицированы 17 851 975 человек. Больше всего в США – 4 620 444, в Бразилии – 2 707 877, Индии – 1 750 723, России – 843 890, и Южной Африке – 503 290 человек.

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По всему миру от коронавируса выздоровели 10 558 380 человек.

Наиболее число умерших по-прежнему зафиксировано в США – 154 447 человек. Далее следует Бразилия – 93 563, Мексика – 47 472, Британия – 46 278 и Индия – 37 364.

За прошлые сутки в мире зафиксировано 257,9 тысячи новых случаев заболевания смертельным коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией.

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