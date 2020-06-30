Newsweek: Коронавирус заставляет клетки отращивать "щупальца"

Ученые опубликовали фото пораженных COVID-19 клеток под мощным микроскопом.

Ученые опубликовали изображения, сделанные с помощью микроскопа, на которых видно, что происходит с клетками под действием опасного коронавируса. Похоже, болезнь заставляет свои жертвы отращивать похожие на щупальца образования.

Как пишет Newsweek, исследователи использовали специальное оборудование, чтобы сфотографировать SARS-CoV-2 после того, как он инфицировал клетки почек обезьяны в лаборатории. Выводы исследования, опубликованные в журнале Cell, говорят, что вирус, похоже, провоцирует рост образований, которые называют филоподиями.

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Это тонкие отростки, богатые на белок, которые играют важную роль в делении клеток. Они действуют как антенны, с помощью которых клетки исследуют свое окружение. На опубликованных фото они покрыты новыми частицами вируса. Отростки были "длиннее и разветвленнее, чем у незараженных клеток". Ученые также заметили "драматическое изменение соединений в процессе деятельности клеток. Эти изменения отражают то, как вирус во время заражения "похищает" энзим под названием киназа.

"Вирус не позволяет человеческим клеткам делиться, сохраняя их состояние в определенной точке клеточного цикла. Это дает вирусу относительную стабильность и нужную среду для продолжения самовоспроизводства", - пояснил соавтор исследования Педро Белтрао из Европейского института биоинформатики.

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После этого ученые проверили, могут ли имеющиеся лекарства исправлять эти изменения для лечения от заражения вирусом SARS-CoV-2. Они обнаружили 7 препаратов, которые могут потенциально помочь бороться с заразой.

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