У президента Словакии подозревают коронавирус

На профилактическом карантине находятся все, с кем работает президент.

Президент Словакии Зузана Чапутова ушла на самоизоляцию из-за контакта одного из сотрудников ее администрации с человеком, у которого выявлен новый коронавирус.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец, пишет издание Pravda.

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Чапутова останется на самоизоляции до пятницы, все запланированные на это время мероприятия с ее участием отменены, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что на профилактическом карантине находятся все, с кем работает президент.

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ушел на самоизоляцию. У его жены обнаружили коронавирус.

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