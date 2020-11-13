Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах, который был введен в связи пандемией COVID-19.
Об этом сообщает местный портал novinky.cz.
По словам пресс-секретаря суда Маркеты Пучи, решению министерства не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы рассмотреть вопрос о необходимости масочного режима. При этом в решении говорится, что суд не называет эти меры необязательными.
Читайте такжеВ Праге появился особый отель – только для больных COVID-19
"Описанные недостатки мешают суда должным образом оценивать частные возражения, ставя под сомнение соответствие принятого решения", - говорится в решении.
Суд установил, что министерство не объяснило необходимости усиления масочного режима. Отметим, ранее в Чехии обязали носить маски на открытой территории и в автомобилях.
Напомним, 4 ноября в Чехии обнаружили 15 729 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Будет обычной простудой": ученый из Италии объяснил, как изменится COVID-19 после появления вакцины
- В США впервые более 150 тысяч случаев коронавируса за сутки
- В Сербии поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса
- В Грузии от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину
- Израиль договорился с Pfizer о получении вакцины против COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram