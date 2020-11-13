Суд установил, что министерство не объяснило необходимости усиления масочного режима

Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах, который был введен в связи пандемией COVID-19.

Об этом сообщает местный портал novinky.cz.

По словам пресс-секретаря суда Маркеты Пучи, решению министерства не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы рассмотреть вопрос о необходимости масочного режима. При этом в решении говорится, что суд не называет эти меры необязательными.

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"Описанные недостатки мешают суда должным образом оценивать частные возражения, ставя под сомнение соответствие принятого решения", - говорится в решении.

Суд установил, что министерство не объяснило необходимости усиления масочного режима. Отметим, ранее в Чехии обязали носить маски на открытой территории и в автомобилях.

Напомним, 4 ноября в Чехии обнаружили 15 729 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

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Автор: УНИАН