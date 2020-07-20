В мире болезнь COVID-19 преодолели уже более 8 миллионов человек

Лидером по количеству больных остаются США – 3 768 055 случаев.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусної болезни COVID-19 умерли 605 116 человек, выздоровели 8 123 727 человек. В целом подтверждено 14 450 223 случаев заболевания.

Читайте такжеВ Минздраве назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина

Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 768 055 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 098 389 больных, Индии – 1 077 781 случаев, в России – 770 311, в Перу – 364 328.

Как сообщал УНИАН, ученые из Уханя пришли к выводу, что вторая волна пандемии коронавируса начнется с вероятностью 97%, если отменить все меры карантина в течение двух недель с того дня, когда не будет зафиксировано ни одного нового случая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram