Количество случаев COVID-19 в мире приблизилось к отметке в 22 миллиона
07:23, 18 августа 2020Зарубежные новости
86 0
Лидером по количеству больных остаются США - 5 437 851 случай.
Количество случаев коронавируса в мире продолжает увеличиваться / REUTERS
По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 773 152 человек, выздоровели 13 830 466 человек. В общем подтверждено 21 826 342 случаев заболевания.
Читайте такжеNewsweek: В России запустили производство вакцины, но врачи не хотят ее воспринимать
Об этом свидетельствуют данные института Хопкинса.
Лидером по количеству больных остаются США - 5 437 851 случай, в Бразилии зафиксировано 3 359 570 больных, Индии - 2 647 663 случаев, в России - 925 558, Южно-Африканской республике - 589 886.
Ситуация с коронавирусом в мире
- В ВОЗ призвали страны больше не вводить карантин
- Китай выдал первый патент на вакцину против COVID-19.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter