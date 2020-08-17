В мире зафиксировали более 21,5 миллиона случаев коронавируса
07:23, 17 августа 2020Зарубежные новости
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Лидером по количеству больных остаются США - 5 403 213 случаев.
Количество случаев коронавируса продолжает увеличиваться / REUTERS
По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 774 296 человек, выздоровели 13 616 495 человек. В общем подтверждено 21 613 706 случаев заболевания.
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Об этом свидетельствуют данные института Хопкинса.
Лидером по количеству больных остаются США - 5 403 213 случаев, в Бразилии зафиксировано 3 340 197 больных, Индии - 2 589 682 случаев, в России - 920 719, Южно-Африканской республике - 587 345.
Ситуация с коронавирусом в мире
- Вчера, 16 августа, ВОЗ зафиксировала рекордный прирост числа подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
- Медики, которые практикуют в госпитале Кук в Чикаго Гаррет Принс и Мишель Сегель заявили об обнаружении нового симптома коронавируса. По словам врачей, о заболевании может говорить постоянная икота.
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