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В мире зафиксировали более 21,5 миллиона случаев коронавируса

07:23, 17 августа 2020
Зарубежные новости
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Количество случаев коронавируса продолжает увеличиваться / REUTERS

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 774 296 человек, выздоровели 13 616 495 человек. В общем подтверждено 21 613 706 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные института Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США - 5 403 213 случаев, в Бразилии зафиксировано 3 340 197 больных, Индии - 2 589 682 случаев, в России - 920 719, Южно-Африканской республике - 587 345.

Ситуация с коронавирусом в мире

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Автор: Андрей Василюк

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