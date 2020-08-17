В мире зафиксировали более 21,5 миллиона случаев коронавируса

Лидером по количеству больных остаются США - 5 403 213 случаев.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 774 296 человек, выздоровели 13 616 495 человек. В общем подтверждено 21 613 706 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные института Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США - 5 403 213 случаев, в Бразилии зафиксировано 3 340 197 больных, Индии - 2 589 682 случаев, в России - 920 719, Южно-Африканской республике - 587 345.

Ситуация с коронавирусом в мире

Вчера, 16 августа, ВОЗ зафиксировала рекордный прирост числа подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Медики, которые практикуют в госпитале Кук в Чикаго Гаррет Принс и Мишель Сегель заявили об обнаружении нового симптома коронавируса. По словам врачей, о заболевании может говорить постоянная икота.

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Автор: Андрей Василюк