В топ-5 антирейтинга COVID-19 произошли изменения, всего в мире зафиксировано более 14,5 миллиона случаев

На пятое место коронавірусного антирейтинга «вырвалась» Южно-Африканская республика.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 609 198 человек, выздоровели 8 227 804 человек. В целом подтверждено 14 655 405 случаев заболевания.

Читайте такжеВ одной из стран Карибского бассейна ввели чрезвычайное положение из-за COVID-19

Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 825 153 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 118 646 больных, Индии – 1 118 206 случаев, в России – 776 212, а на пятое место коронавирусного антирейтинга «вырвалась» Южно-Африканская республика – 373 628 случаев, где предыдущие дни располагалось Перу (353 590 больных).

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной организации здравоохранения, массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram